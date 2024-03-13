В Пензе представители «Т Плюс» встретились со студентами филиала МГУТУ Образование

Пенза, 13 марта 2024. PenzaNews. Представители филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» встретились со студентами и преподавателями Пензенского казачьего института технологий, который является филиалом Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

Фото: пресс-служба филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»

В ходе встречи главный инженер Вадим Опарин рассказал о структуре энергокомпании в Пензе, важности выбора профессии и роли отрасли в современном мире.

В свою очередь директор по управлению персоналом Юлия Медведева подробно остановилась на вакансиях, возможностях карьерного роста и мерах поддержки работающих студентов и молодых специалистов.

«Мы взаимодействуем с учебно-методическими центрами, чтобы специалисты повышали профессиональный уровень без отрыва от производства. Студентам заочных форм обучения гарантируется предоставление ученических отпусков, для тех, кто проходит практику на базе нашего филиала, доступно временное трудоустройство с выплатой заработной платы. Поскольку в энергетической сфере востребованы специалисты разных направлений, есть программы получения дополнительного образования и переподготовки», — сказала Юлия Медведева, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы компании.

В нем подчеркивается, что сотрудничество с учебными заведениями является важной частью кадровой политики «Т Плюс».

В тексте напоминается также, что в феврале 2024 года был подписан меморандум о создании ассоциации опорных вузов компании, в которую вошли десять университетов Урала и Поволжья, в том числе филиал МГУТУ, который готовит специалистов для топливно-энергетического комплекса.

В пресс-релизе подчеркивается, что партнерство с филиалом вуза дает возможность студентам ближе познакомиться с энергокомпанией во время практики или экскурсий на объекты, а выпускникам — напрямую взаимодействовать с потенциальным работодателем.