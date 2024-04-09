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Победителем конкурса «Учитель года Пензенской области – 2024» стала Ирина Полякова

11:42 | 09.04.2024 | Образование

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Пенза, 9 апреля 2024. PenzaNews. Учитель русского языка и литературы классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского города Пензы одержала победу в конкурсе «Учитель года Пензенской области – 2024», итоги которого были подведены в центре культурного развития «Дом офицеров» в минувший понедельник, 8 апреля.

Победителем конкурса «Учитель года Пензенской области – 2024» стала Ирина Полякова

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил ей диплом победителя, ключи от автомобиля «Lada Granta» и сертификат на 150 тыс. рублей.

Второе место поделили учитель английского языка гимназии №42 Пензы Ирина Бурмистрова и учитель начальных классов средней школы №1 имени Л.Б. Ермина села Засечного Юлия Исаева. Они получили сертификаты на денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей.

Третье место заняли учитель биологии средней школы №2 Никольска Наталья Чернова и учитель начальных классов средней школы №6 Сердобска Кристина Чернышкова. Им вручены сертификаты на 70 тыс. рублей.

Десять финалистов получили сертификаты на денежное поощрение в размере 50 тыс. рублей.

Конкурс профессионального педагогического мастерства является региональным этапом всероссийского конкурса «Учитель года», сообщается на сайте министерства образования Пензенской области.

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