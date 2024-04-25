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Учащиеся пензенского губернского лицея отличились на всероссийской олимпиаде школьников по математике

15:05 | 25.04.2024 | Образование

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Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. Учащиеся пензенского губернского лицея отличились на всероссийской олимпиаде школьников по математике, заключительный этап которой завершился в Нижнем Новгороде в четверг, 25 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Учащиеся пензенского губернского лицея отличились на всероссийской олимпиаде школьников по математике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенскую область представляли учащиеся губернского лицея — девятиклассник Даниил Назаров, ученики 10 класса Ирина Жирнова и Ильнур Патеев и Максим Иванов и Роман Мясников из 11 класса», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что олимпиада состояла из двух теоретических туров, каждый из которых длился по 5 часов.

«Участники выполнили по различным тематикам учебного предмета письменные задания, разработанные для каждой из параллелей. Также прошла процедура показа работ и рассмотрения апелляций», — поясняется в сообщении.

В тексте уточняется, что по итогам интеллектуального состязания Максим Иванов стал победителем олимпиады, Роман Мясников — призером, а Ильнур Патеев получил похвальную грамоту.

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