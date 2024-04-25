Учащиеся пензенского губернского лицея отличились на всероссийской олимпиаде школьников по математике Образование

Пенза, 25 апреля 2024. PenzaNews. Учащиеся пензенского губернского лицея отличились на всероссийской олимпиаде школьников по математике, заключительный этап которой завершился в Нижнем Новгороде в четверг, 25 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Пензенскую область представляли учащиеся губернского лицея — девятиклассник Даниил Назаров, ученики 10 класса Ирина Жирнова и Ильнур Патеев и Максим Иванов и Роман Мясников из 11 класса», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что олимпиада состояла из двух теоретических туров, каждый из которых длился по 5 часов.

«Участники выполнили по различным тематикам учебного предмета письменные задания, разработанные для каждой из параллелей. Также прошла процедура показа работ и рассмотрения апелляций», — поясняется в сообщении.

В тексте уточняется, что по итогам интеллектуального состязания Максим Иванов стал победителем олимпиады, Роман Мясников — призером, а Ильнур Патеев получил похвальную грамоту.