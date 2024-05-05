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В Пачелме начат капремонт здания филиала нижнеломовского многопрофильного техникума

12:09 | 05.05.2024 | Образование

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Пенза, 5 мая 2024. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту здания пачелмского филиала «Губернаторский казачий кадетский корпус» государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Нижнеломовский многопрофильный техникум» стартовали. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства образования региона.

В Пачелме начат капремонт здания филиала нижнеломовского многопрофильного техникума

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В пачелмском филиале [...] начался капитальный ремонт. [...] На 2024 год предусмотрено более 106 млн. рублей на капремонт здания учебного корпуса, приведение в порядок кровли общежития и столовой, модернизацию инженерных сетей. В 2025 году порядка 168 млн. рублей пойдет на капремонт общежития и столовой, проведение благоустройства и озеленения территории», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2021 году был выполнен капитальный ремонт спортивного зала, частично заменены оконные блоки в учебном корпусе и отремонтирована кровля.

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