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В Пензе пройдет международный фестиваль кондитерского мастерства

17:40 | 07.05.2024 | Образование

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Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Международный фестиваль кондитерского мастерства «Сладкий май», в котором примут участие студенты профессиональных образовательных организаций России, Белоруссии и Казахстана, пройдет в Пензе с 15 по 17 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензе пройдет международный фестиваль кондитерского мастерства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Торжественное открытие фестиваля состоится 15 мая [...] в пензенском областном драматическом театре», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в тот же день на базе пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции стартуют чемпионаты профессионального мастерства по компетенциям «Хлебопечение», «Кондитерское дело» и «Поварское дело».

«16 мая соревнования продолжатся, а также в колледже состоятся конкурсы профмастерства и мастер-класс от шеф-повара ресторана «Засека», — уточняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что 17 мая в колледже для участников фестиваля будет организовано еще два мастер-класса, после чего в центре культурного развития «Дом офицеров» состоится торжественное закрытие мероприятия.

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