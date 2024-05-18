Глава Пензы оценил ход строительства школы в Заре Образование

Пенза, 18 мая 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко оценил ход строительства школы на 1 тыс. 100 мест в микрорайоне Заря, возведение которой ведется в рамках национального проекта «Образование».

Фото: Penza-gorod.ru

«Строительство этой школы — важный этап создания комфортного уровня проживания в микрорайоне Заря. Здесь проживает много многодетных семей, для которых новое образовательное учреждение будет буквально в пешей доступности», — отметил он в ходе визита на стройплощадку в минувшую пятницу, 17 мая.

Александр Басенко выразил мнение, что темпы возведения объекта являются высокими.

«Я регулярно контролирую ход строительства. Есть уверенность, что объект будет сдан в установленные договором сроки и школа откроет свои двери уже в текущем году», — сказал глава Пензы.

По информации пресс-службы мэрии, готовность школы в Заре составляет 56%.

В полном объеме выполнены монолитные работы, кладка стен, обустроены межэтажные перекрытия. Строители приступили к утеплению фасада и устройству кровли, монтажу алюминиевых и ПВХ-конструкций. Ведется прокладка наружных и внутренних инженерных сетей, осуществляются строительно-монтажные и отделочные работы. Предчистовая отделка выполнена примерно на 70%. На завершающем этапе находится благоустройство футбольного поля, где монтируют покрытие.