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В Пензенской области более 13 тыс. девятиклассников будут сдавать ОГЭ в основной период

14:23 | 21.05.2024 | Образование

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Пенза, 21 мая 2024. PenzaNews. Основной период ОГЭ-2024 стартовал 21 мая, в Пензенской области экзамены будут сдавать 13 тыс. 380 девятиклассников. Это следует из сообщения пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области более 13 тыс. девятиклассников будут сдавать ОГЭ в основной период. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2024 году экзамены будут проходить по 14 общеобразовательным предметам, [...] в том числе по русскому языку и математике в обязательном порядке», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что все пункты проведения экзаменов оснащены металлодетекторами и системами подавления сигналов подвижной связи, осуществляется видеонаблюдение.

В сообщении указано, что наиболее популярными предметами по выбору у участников ОГЭ в Пензенской области в 2024 году стали обществознание, которое выбрали 6 тыс. 958 человек, география (6 тыс. 422 человека) и информатика (6 тыс. 289 человек).

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