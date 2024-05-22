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В Пензе определены победители восьмого сезона игры «Умники и умницы Сурского края»

13:06 | 22.05.2024 | Образование

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Пенза, 22 мая 2024. PenzaNews. Победители восьмого сезона игры «Умники и умницы Сурского края» определены в ходе финала, состоявшегося в центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский».

В Пензе определены победители восьмого сезона игры «Умники и умницы Сурского края». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства образования региона, за право представлять область в телеигре «Умницы и умники» на «Первом канале» боролись 25 учащихся, в составе жюри их ответы оценивал профессор МГИМО Юрий Вяземский.

«Тема игры этого сезона — «Век Просвещения в России: люди, события, открытия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что автором заданий стала сотрудник Института регионального развития Пензенской области, кандидат исторических наук, профессор Наталья Берлякова.

«По результатам игры первой тройки агонистов лучшим стал Святослав Пресняков, гимназия «САН» города Пензы. Победителем второго агона стала София Милова, учащаяся средней школы №78 города Пензы. Также Юрием Вяземским были отмечены ученица средней школы с углубленным изучением информатики №68 города Пензы Елизавета Соколова и Валентин Калугин, гимназия №42 города Пензы. Они получили в подарок от гостя книги его собственного сочинения с автографом», — говорится в сообщении.

В тексте поясняется, что эти четыре школьника представят Пензенскую область в телевизионной игре «Умницы и умники».

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