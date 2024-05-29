Алексей Комаров оценил ход работ по капремонту школы в селе Ленино Образование

Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров оценил ход работ по капитальному ремонту школы в селе Ленино в среду, 29 мая.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Ремонтные работы начались в конце апреля. Необходимо, чтобы подрядчики соблюли все технологические процессы. У нас практически фасад сделан, более 60% утеплено и отремонтировано. Входную группу уже начали разбирать, начались работы по крыше, оконные проемы уже поставили. Рекреация и коридор залиты стяжкой. Все необходимые материалы, комплектующие привезли. Срок сдачи должен быть в соответствии с календарным планом», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, здание школы в селе Ленино было построено в 1987 году. В 2017-м был проведен капитальный ремонт спортивного зала. В учреждении учатся 196 детей, работает 16 педагогов. На капитальный ремонт школы, который по контракту должен быть завершен 20 августа 2024 года, выделено почти 40 млн. рублей.