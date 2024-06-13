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В Пензенской области семь выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике

14:01 | 13.06.2024 | Образование

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Пенза, 13 июня 2024. PenzaNews. Семь выпускников в Пензенской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике в 2024 году, в то время как в 2023-м такой результат показали три человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

В Пензенской области семь выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по математике. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Максимальный результат в 100 баллов получили [...] Екатерина Алешина из классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского города Пензы и шесть обучающихся губернского лицея — Иванов Максим, Мясников Роман, Евдошенко Михаил, Абрамов Вадим, Рыбаков Андрей и Скотников Даниил», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что ЕГЭ по профильной математике в регионе сдавали 2 тыс. 182 человека.

«16,5% выпускников получили высокобалльные результаты, что в 4 раза выше показателя прошлого года. На 7 позиций вырос средний балл», — сказано в сообщении.

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