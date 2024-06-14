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Школе села Саловка присвоено имя Александра Беназирова

16:02 | 14.06.2024 | Образование

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Пенза, 14 июня 2024. PenzaNews. Закон о присвоении средней общеобразовательной школе села Саловка Пензенского района Пензенской области имени Александра Беназирова принят в ходе 19-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 14 июня.

Школе села Саловка присвоено имя Александра Беназирова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выпускник саловской средней школы Пензенского района Александр Васильевич Беназиров в 2014 году поступил в Московское высшее командное училище. На протяжении всего периода обучения, возвращаясь в родное село, навещал свою школу, делился с ребятами впечатлениями курсантской жизни, проводил уроки мужества», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем добавляется, что после получения диплома он проходил службу в Таманской дивизии, откуда в 2021 году был командирован в Сирию, где с честью исполнял интернациональный долг.

«С 2022 года Александр Васильевич находился на линии фронта в Луганской народной республике, командовал ротой. Погиб 24 октября 2023 года при исполнении воинского долга», — сказано в тексте.

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