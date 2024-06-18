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Александр Басенко проконтролировал ход строительства школы в Заре

11:12 | 18.06.2024 | Образование

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Пенза, 18 июня 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко проконтролировал ход строительства школы на 1 тыс. 100 мест в микрорайоне Заря.

Александр Басенко проконтролировал ход строительства школы в Заре

Фото: T.me/basenkoAN

«Объект возводим в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы» регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», инициированного президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Строители уже выполнили монтаж каркаса здания. Сейчас работа идет сразу по нескольким направлениям: подрядчик занимается благоустройством территории, внутренней и внешней отделкой. В частности, устройством инженерных сетей, вентиляционного оборудования и систем дымоудаления», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 17 июня.

Он добавил, что на завершающей стадии находятся фасадные работы, монтаж кровли и оконных конструкций.

«Мероприятия ведутся в соответствии с установленным графиком», — констатировал глава Пензы.

Александр Басенко сообщил, что параллельно запущен процесс создания юридического лица образовательного учреждения, проводится работа по комплектованию административно-хозяйственного и педагогического состава.

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