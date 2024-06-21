В Пензенской области четыре выпускника набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике Образование

Пенза, 21 июня 2024. PenzaNews. Четыре выпускника в Пензенской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике в 2024 году, в то время как в 2023-м такой результат по этому экзамену показал один человек. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства образования региона.

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«Стобалльники Арсений Мягкий и Степан Юдин — выпускники гимназии №44 города Пензы, активные участники научно-исследовательской деятельности, олимпиад различного уровня, спортсмены. Школьники выражают слова благодарности своему учителю Александру Кистанову и отмечают, что приложили все усилия для достижения поставленных целей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также максимальный результат показал Владислав Лыдин — выпускник средней школы с углубленным изучением информатики №68 города Пензы, призер заключительного этапа отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» по физике, многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» по естественным наукам, нескольких олимпиад по математике.

«ЕГЭ по математике он сдал на 96 баллов», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что также 100 баллов по итогам ЕГЭ по физике получила ученица классической гимназии №1 имени В. Г. Белинского города Пензы Екатерина Алешина, причем максимальный результат ей удалось продемонстрировать и по профильной математике.