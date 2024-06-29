В Пензенской области девять учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности Образование

Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. Девять учителей в Пензенской области получат премии в размере 200 тыс. рублей за достижения в педагогической деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

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В их числе — двое педагогов из Пензы: учитель начальных классов гимназии №1 имени В.Г. Белинского Елена Гусева и учитель иностранных языков школы №28 Галия Гафарова.

Также будут поощрены учитель истории школы №221 Заречного Илья Мурылев, учитель истории лицея №21 Кузнецка Юлия Кондратьева и учитель физики школы №9 имени Кирилла и Мефодия города Каменки Тамара Петряева.

Кроме того, премии получат учитель русского языка и литературы школы Верхней Елюзани Гюзель Ягудина, учитель родного (татарского) языка и литературы школы №2 Средней Елюзани Нурия Салдаева, учитель математики школы №1 Лунино имени Н.С. Артамонова Елена Натолина и учитель русского языка и литературы филиала многопрофильного лицея села Малая Сердоба в селе Ключи Светлана Горячева.

Все они стали победителями конкурса, который проводился в Пензенской области в соответствии с указом президента РФ «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности».