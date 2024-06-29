11:29:53 Суббота, 29 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области девять учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности

11:22 | 29.06.2024 | Образование

Печать

Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. Девять учителей в Пензенской области получат премии в размере 200 тыс. рублей за достижения в педагогической деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

В Пензенской области девять учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — двое педагогов из Пензы: учитель начальных классов гимназии №1 имени В.Г. Белинского Елена Гусева и учитель иностранных языков школы №28 Галия Гафарова.

Также будут поощрены учитель истории школы №221 Заречного Илья Мурылев, учитель истории лицея №21 Кузнецка Юлия Кондратьева и учитель физики школы №9 имени Кирилла и Мефодия города Каменки Тамара Петряева.

Кроме того, премии получат учитель русского языка и литературы школы Верхней Елюзани Гюзель Ягудина, учитель родного (татарского) языка и литературы школы №2 Средней Елюзани Нурия Салдаева, учитель математики школы №1 Лунино имени Н.С. Артамонова Елена Натолина и учитель русского языка и литературы филиала многопрофильного лицея села Малая Сердоба в селе Ключи Светлана Горячева.

Все они стали победителями конкурса, который проводился в Пензенской области в соответствии с указом президента РФ «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности».

Читайте также
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека Житель Тамалинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензе прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции сотрудниками УЖКХ В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил пожилую женщину
В Пензенской области предстанет перед судом житель Перми, обвиняемый в покушении на сбыт почти 2 кг наркотиков До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая нашла на улице кошелек с деньгами и потратила более 16 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама