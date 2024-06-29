В Пензенской области 20 педагогов и тренеров повысили квалификацию в рамках проекта «Самбо – в школу» Образование

Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. 20 педагогов и тренеров в Пензенской области прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по программе «Организация, содержание и методика преподавания образовательных программ по самбо в системе общего и дополнительного образования в соответствии с современными требованиями».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Согласно информации, размещенной на сайте министерства образования региона, обучение, организованное в рамках реализации всероссийского образовательного проекта «Самбо – в школу» проходило на базе спортивной школы «Витязь» имени В.Н. Бурментьева в Пензе.

В числе вопросов, которые были рассмотрены участниками, — нормативно-правовые основы реализации образовательных программ по самбо, задачи, средства и методы обучения, а также основные правила проведения тестовых занятий. Помимо этого, была предусмотрена практическая часть.

Занятия проводили известные в регионе специалисты по самбо: профессор кафедры «Физическое воспитание и спорт» Пензенского государственного университета Валерий Волков, тренеры спортшколы «Витязь» Александр Ивентьев и Олег Черняев.

По окончании курсов были выданы сертификаты.

В настоящее время проект «Самбо – в школу» реализуется в 17 общеобразовательных организациях Пензенской области. В предстоящем учебном году планируется увеличить число школ-участниц.