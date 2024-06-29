22:33:51 Суббота, 29 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 20 педагогов и тренеров повысили квалификацию в рамках проекта «Самбо – в школу»

12:34 | 29.06.2024 | Образование

Печать

Пенза, 29 июня 2024. PenzaNews. 20 педагогов и тренеров в Пензенской области прошли краткосрочные курсы повышения квалификации по программе «Организация, содержание и методика преподавания образовательных программ по самбо в системе общего и дополнительного образования в соответствии с современными требованиями».

В Пензенской области 20 педагогов и тренеров повысили квалификацию в рамках проекта «Самбо – в школу»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Согласно информации, размещенной на сайте министерства образования региона, обучение, организованное в рамках реализации всероссийского образовательного проекта «Самбо – в школу» проходило на базе спортивной школы «Витязь» имени В.Н. Бурментьева в Пензе.

В числе вопросов, которые были рассмотрены участниками, — нормативно-правовые основы реализации образовательных программ по самбо, задачи, средства и методы обучения, а также основные правила проведения тестовых занятий. Помимо этого, была предусмотрена практическая часть.

Занятия проводили известные в регионе специалисты по самбо: профессор кафедры «Физическое воспитание и спорт» Пензенского государственного университета Валерий Волков, тренеры спортшколы «Витязь» Александр Ивентьев и Олег Черняев.

По окончании курсов были выданы сертификаты.

В настоящее время проект «Самбо – в школу» реализуется в 17 общеобразовательных организациях Пензенской области. В предстоящем учебном году планируется увеличить число школ-участниц.

Читайте также
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека Житель Тамалинского района угрожал матери убийством, возбуждено уголовное дело
В Пензе прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции сотрудниками УЖКХ В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил пожилую женщину
В Пензенской области предстанет перед судом житель Перми, обвиняемый в покушении на сбыт почти 2 кг наркотиков До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая нашла на улице кошелек с деньгами и потратила более 16 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама