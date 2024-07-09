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Вадим Астафьев прокомментировал ход строительства школы в Заре

11:24 | 09.07.2024 | Образование

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Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Вадим Астафьев прокомментировал ход строительства школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Заря.

Вадим Астафьев прокомментировал ход строительства школы в Заре

Фото: Penza-gorod.ru

«На завершающем этапе находятся монтаж алюминиевых конструкций, устройство наружных и внутренних инженерных сетей, кровли, а также утепление фасада. Ведутся внутренние строительные и отделочные работы», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 8 июля.

Вадим Астафьев добавил, что подрядчик активно занимается благоустройством территории школы: рабочие укладывают брусчатку, устанавливают бордюрный камень, готовят основание для асфальтировки.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте мэрии, на объекте задействовано около 200 человек.

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