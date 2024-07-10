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В Пензенской области на приобретение школьных учебников направлено около 245 млн. рублей

18:00 | 10.07.2024 | Образование

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Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Около 245 млн. рублей направлено в Пензенской области на приобретение новых учебников к предстоящему учебному году. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства образования региона.

В Пензенской области на приобретение школьных учебников направлено около 245 млн. рублей

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Общая сумма денежных средств областного заказа на учебники на новый учебный год составляет 244 млн. 817 тыс. 478,45 рубля. На данные денежные средства закуплено 314 тыс. 375 экземпляров учебников», — сказано в тексте.

Как отметила консультант управления образовательной политики общего образования Минобразования региона Ольга Богданова, все закупленные учебники и пособия входят в федеральный перечень и соответствуют утвержденным программам.

«Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций Пензенской области бесплатными учебниками на новый учебный год к 1 сентября составит 100%», — сказала Ольга Богданова, слова которой приводятся в сообщении.

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