Дмитрий Горшков оценил ход строительства школы в Заре Образование

Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков в целях оценки своевременности исполнения заключенного в рамках нацпроекта «Образование» муниципального контракта посетил строящееся здание школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Заря города Пензы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как указано в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства, срок сдачи объекта предусмотрен до 15 августа.

В ходе визита Дмитрий Горшков отметил большую социальную значимость образовательного учреждения, необходимость своевременного завершения работ, оценил их соответствие графику и поручил прокурору Октябрьского района Пензы обеспечить контроль за окончанием строительства объекта и вводом в эксплуатацию.

«Надзорное сопровождение реализации на территории Пензенской области национальных проектов продолжается», — подчеркивается в сообщении.