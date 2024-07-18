В Пензенской области с начала 2024 года более 200 семей решили направить средства маткапитала на образование детей Образование

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. 211 семей в Пензенской области решили направить средства материнского капитала на образование детей с начала 2024 года, региональное отделение Социального фонда России перечислило по данному направлению более 10 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СФР.

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«За учебу ребенка можно заплатить в любых образовательных организациях — от детского сада и университета до курсов иностранного языка или вождения автомобиля. Средства сертификата можно потратить на проживание и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения. Кроме того, их можно направить на содержание, присмотр и уход за ребенком», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что распорядиться средствами материнского капитала на детский сад и обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат.

«Направить средства на обучение детей в школе, колледже, техникуме или вузе возможно после того, как ребенку исполнится 3 года. И в том, и в другом случае использовать средства можно на любого из детей в семье, но на момент начала обучения ребенок должен быть младше 25 лет», — добавляется в сообщении.

В нем указано, что подать заявление о распоряжении средствами маткапитала можно через портал госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Пензенской области или МФЦ, после его одобрения перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней.

«Учебная организация или индивидуальный предприниматель, которым планируется перечислить средства, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Если между учебной организацией и отделением СФР по Пензенской области подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям не нужно предоставлять в фонд договор об оказании платных образовательных услуг», — отмечается в тексте.