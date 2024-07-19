13:22:13 Пятница, 19 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор Пензенской области поручил обеспечить подготовку кадров для строительства дорог и мостов

09:15 | 19.07.2024 | Образование

Печать

Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил министру образования региона Алексею Комарову обеспечить подготовку специалистов для строительства дорог и мостов.

Губернатор Пензенской области поручил обеспечить подготовку кадров для строительства дорог и мостов

Фото: Pnzreg.ru

«Обратите особое внимание на дорожное строительство. Здесь Пензенскому региону стопроцентно требуются свои дорожники. Еще одна сфера, которой нужно плотно заниматься, — мостостроение. Нам нужно больше таких специалистов», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к министру в ходе рабочей встречи в облправительстве при обсуждении реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Он добавил, что этот вопрос обсуждался с руководством Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

«Они будут отдельное направление формировать. И надо это сделать также в наших колледжах, в средних специальных учебных заведениях», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Читайте также
В Пензе мужчина ударил бывшую сожительницу табуретом по голове, возбуждено уголовное дело Реальный срок грозит молодому жителю Заречного, который похитил деньги из аппарата по розливу воды
В Пензенском районе ликвидирован лесной пожар В Кузнецком районе столкнулись «Hyundai Creta» и «Lada Granta», пострадали четыре человека
Под Пензой легковушка врезалась в дерево и загорелась, водитель погиб В Пензе водитель «Volkswagen Golf» сбил мужчину
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама