Губернатор Пензенской области поручил обеспечить подготовку кадров для строительства дорог и мостов Образование

Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил министру образования региона Алексею Комарову обеспечить подготовку специалистов для строительства дорог и мостов.

Фото: Pnzreg.ru

«Обратите особое внимание на дорожное строительство. Здесь Пензенскому региону стопроцентно требуются свои дорожники. Еще одна сфера, которой нужно плотно заниматься, — мостостроение. Нам нужно больше таких специалистов», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к министру в ходе рабочей встречи в облправительстве при обсуждении реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Он добавил, что этот вопрос обсуждался с руководством Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

«Они будут отдельное направление формировать. И надо это сделать также в наших колледжах, в средних специальных учебных заведениях», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.