Пензенской области выделено 49 новых школьных автобусов Образование

Пенза, 21 июля 2024. PenzaNews. 49 новых школьных автобусов выделено Пензенской области распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Спешу поделиться с вами замечательной новостью — распоряжением председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина Пензенской области выделено 49 новых школьных автобусов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 20 июля.

Он добавил, что две машины уже прибыли в Пензенскую область.

«Масштабное обновление школьного автопарка началось в стране три года назад по поручению президента. Дети должны добираться до школы удобно, комфортно, а главное — безопасно», — подчеркнул Олег Мельниченко.