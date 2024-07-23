Классическая гимназия №1 в Пензе перейдет в ведение региона
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Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. МБОУ «Классическая гимназия №1 имени В.Г. Белинского города Пензы» будет передана из муниципальной собственности в собственность Пензенской области. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Басенко.
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«С целью замены учредителей передать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение — классическую гимназию №1 имени В.Г. Белинского города Пензы — как имущественный комплекс из муниципальной собственности города Пензы в собственность Пензенской области», — говорится в документе.
В нем добавляется, что директору учреждения предстоит произвести необходимые юридически значимые мероприятия.
Согласно данным ЕГРЮЛ, в настоящее время учредителем МБОУ «Классическая гимназия №1 имени В.Г. Белинского города Пензы» является управление образования Пензы.