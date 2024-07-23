В Минобразования прокомментировали передачу гимназии №1 в Пензе в ведение региона Образование

Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. Передача МБОУ «Классическая гимназия №1 имени В.Г. Белинского города Пензы» в ведение региона организована в соответствии с поручением губернатора Олега Мельниченко. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте министерства образования области.

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«Действующее законодательство [...] дает возможность регионам перераспределять полномочия между уровнями власти в сфере образования. Передача школ на региональный уровень позволяет образовательным организациям развиваться более быстрыми темпами: содержать и ремонтировать здания, приобретать современное учебное оборудование», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что к настоящему времени разработана концепция развития классической гимназии №1.

«Так, гимназия продолжит реализацию традиций историко-культурного развития личности обучающихся, направленных на формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации в окружающем мире. Это обусловлено многолетним опытом функционирования образовательной организации в статусе «Комплекс «Школа-музей», — поясняется в сообщении.

Из него следует, что на базе гимназии будет работать региональная инновационная площадка «Растим патриотов, или особенности реализации программы воспитания гимназии».

«Наличие кадровых, методических, материально-технических условий, а также опыт функционирования в статусе федеральной инновационной площадки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования позволит гимназии тиражировать на региональном уровне воспитательную практику «Возможности гимназических полипроектов в воспитании школьников как составляющей гимназического уклада». Все перечисленное выше позволит продолжить реализацию на более высоком уровне историко-культурных традиций в воспитательной системе гимназии и станет опорой для построения системы оценки личностных результатов обучающихся», — говорится в тексте.