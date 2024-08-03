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В трех школах Сосновоборского района в сентябре будут открыты «Точки роста»

12:13 | 03.08.2024 | Образование

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Пенза, 3 августа 2024. PenzaNews. Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» будут открыты 1 сентября в трех школах Сосновоборского района Пензенской области — в рабочем поселке Сосновоборск, в селах Маркино и Шугурово. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В трех школах Сосновоборского района в сентябре будут открыты «Точки роста»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

По информации ведомства, в основной общеобразовательной школе Сосновоборска проведен косметический ремонт кабинетов центра «Точка роста». Выровнены и покрашены потолки, на стены нанесена водоэмульсионная краска, в кабинетах физики, химии и биологии уложен линолеум.

В школах на территории сел Маркино и Шугурово ремонтные работы продолжаются.

В рамках подготовки к открытию центров «Точки роста» в школы поставлено новое оборудование, педагогические работники прошли курсы повышения квалификации.

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