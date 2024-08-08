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В 72 школах Пензы, Кузнецка и Заречного обновят оборудование пищеблоков

10:02 | 08.08.2024 | Образование

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Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Оборудование пищеблоков 54 школ в Пензе, 15 в Кузнецке и трех в Заречном будет обновлено в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства образования.

В 72 школах Пензы, Кузнецка и Заречного обновят оборудование пищеблоков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках государственной программы «Развитие образования в Пензенской области», которая была утверждена постановлением регионального правительства, проводится ряд мероприятий по усовершенствованию организации горячего питания для учащихся. В частности, акцент сделан на модернизации школьных пищеблоков», — сказано в тексте.

Как уточнил начальник управления образовательной политики общего образования Минобразования Пензенской области Алексей Кирсанов, на замену технологического оборудования из регионального бюджета выделено 94 млн. рублей.

«Происходит закупка современного оборудования, включая пароконвектоматы, пекарские шкафы, электрические овощерезки, посудомоечные машины, холодильные шкафы, электрические плиты и мясорубки. Также будет приобретена кухонная посуда и инвентарь для нарезки и раздачи пищи», — сказал Алексей Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении.

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