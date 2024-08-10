В Пензе с 20 по 22 августа пройдет областная конференция педагогических работников Образование

Пенза, 10 августа 2024. PenzaNews. Конференция педагогических работников «Стратегические направления образования Пензенской области: от обновления инфраструктуры к новому содержанию» пройдет в Пензе с 20 по 22 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

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«Основные события форума пройдут на нескольких площадках, на которых обсудят перспективные направления развития системы образования, новые подходы к формированию единого воспитательного пространства, векторы развития системы среднего профессионального образования, систему оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений и другие вопросы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в заключительный день конференции в киноконцертном зале «Пенза» состоится очное пленарное заседание, будет представлена выставка «Достижения и перспективы развития региональной системы образования» и пройдет награждение отличившихся педагогических работников.