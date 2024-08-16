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В Пензе на базе школы №67 будет открыт технопарк «Кванториум»

11:12 | 16.08.2024 | Образование

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Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Технопарк «Кванториум» будет открыт на базе средней общеобразовательной школы №67 в Пензе в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензе на базе школы №67 будет открыт технопарк «Кванториум». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На осуществление ремонтных работ, оснащение мебелью и навигационными материалами из городского бюджета выделено 4 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что 11 млн. рублей направлено на приобретение современного оборудования, уже закуплены цифровые микроскопы, флипчарты, ноутбуки, тележки для их хранения, аналитические весы и 3D-принтер.

Как отметил начальник управления образовательной политики общего образования Минобразования Пензенской области Алексей Кирсанов, в настоящее время в регионе работает три технопарка «Кванториум».

«Такое же количество планируется открыть в этом году», — сказал Алексей Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении.

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