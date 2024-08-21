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В Пензенской области прокуратура откроет горячую линию для приема жалоб на поборы в школах

17:45 | 21.08.2024 | Образование

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Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области откроет горячую линию для приема информации о случаях незаконного сбора денег с родителей учащихся образовательных организаций.

В Пензенской области прокуратура откроет горячую линию для приема жалоб на поборы в школах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокурорскими проверками ежегодно выявляются нарушения законодательства при подготовке школ к новому учебному году, в том числе случаи незаконного сбора денежных средств с родителей обучающихся на приобретение средств гигиены и защиты здоровья детей, канцелярских принадлежностей, проведение ремонтных работ, материально-техническое оснащение учебных заведений», — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что горячая линия, которая будет работать до 30 августа, организована с целью оперативного реагирования на нарушения закона.

Номера телефонов, по которым жители могут сообщить о фактах поборов в школах, указаны на сайте прокуратуры Пензенской области.

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