Олег Мельниченко оценил готовность новой школы в Заре к началу учебного года Образование

Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил готовность новой школы в микрорайоне Заря города Пензы к началу учебного года.

Фото: Pnzreg.ru

«Обещание, которое давал жителям микрорайона Заря в 2021 году, выполнено. 1 сентября открываем здесь новую школу на 1,1 тыс. мест. Готовность учебного заведения к встрече учеников проверил [...] лично», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 27 августа.

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, занятия будут идти в одну смену.

«Созданы все условия, позволяющие в полной мере раскрыть таланты и способности детей. Классы оснащены современной техникой, имеются два спортивных зала, а также тренажерный, хореографический и актовый, библиотека с книгохранилищем. На территории школы есть футбольное поле, спортивные и игровые площадки», — отметил Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Заря — район с перспективой развития, здесь много молодежи. Школа призвана быть центром социальной, спортивной и досуговой занятости как для детей, так и взрослых», — подчеркнул губернатор.