Первое занятие профориентационного курса «Россия — мои горизонты» для учащихся 6–11 классов пройдет 5 сентября Образование

Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Первое занятие профориентационного курса «Россия — мои горизонты», разработанного для учащихся 6–11 классов, пройдет в школах Пензенской области 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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Отмечается, что занятия будут проводиться еженедельно по четвергам. Всего в течение учебного года их предусмотрено 34.

20 занятий будут посвящены знакомству с различными отраслями, 8 — с задачами специалистов. Также планируются занятия, направленные на познание себя.

Проводить занятия в форме интерактивов, деловых игр, интервью с экспертами будут классные руководители.

Курс «Россия — мои горизонты» реализуется в рамках внеурочной деятельности как одно из направлений профориентационного минимума, внедренного Минпросвещения России с 1 сентября 2023 года. Занятия основаны на материалах всероссийского проекта «Билет в будущее», который с 2018 года открывает мир профессий школьникам всей страны.

В 2023-2024 учебном году в Пензенской области участниками курса стали 62 тыс. несовершеннолетних.