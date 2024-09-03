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На базе пензенского социально-педагогического колледжа создан образовательный кластер

16:08 | 03.09.2024 | Образование

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Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Образовательный кластер «Педагогические кадры для устойчивого развития Пензенской области» создан на базе пензенского социально-педагогического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

На базе пензенского социально-педагогического колледжа создан образовательный кластер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди партнеров учреждения — 12 муниципальных органов управления образованием, 13 школ, 10 детских садов и пять учреждений дополнительного образования.

В рамках кластера будет осуществляться подготовка по следующим специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования» и «Физическая культура».

В колледже был проведен ремонт лабораторий и учебных зон, приобретено современное оборудование, установлена новая мебель. Разработаны новые образовательные программы.

На эти цели потрачено около 75 млн. рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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