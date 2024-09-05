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В Пензе на базе школы №67 открыт детский технопарк «Кванториум»

13:04 | 05.09.2024 | Образование

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Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Детский технопарк «Кванториум» открыт на базе школы №67 города Пензы в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензе на базе школы №67 открыт детский технопарк «Кванториум». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отметил руководитель «Кванториума» Андрей Мулатов, для открытия технопарка было отремонтировано четыре помещения: кабинет физики, лаборатории химии и биологии, а также кабинет коллективной работы и робототехники.

«В технопарке будут заниматься учащиеся нашей школы и всего Октябрьского района со 2 по 11 классы. Для первоклассников планируем провести мастер-классы», — пояснил он.

Андрей Мулатов добавил, что в течение года по дополнительным программам образования в «Кванториуме» будут заниматься 400 детей.

«А для учащихся нашей школы оборудование станет доступным на уроках. Это тоже несомненный плюс», — сказал руководитель технопарка, слова которого приводятся в сообщении.

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