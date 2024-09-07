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В центре детского технического творчества Заречного открыт «IT-куб»

10:11 | 07.09.2024 | Образование

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Заречный, 7 сентября 2024. PenzaNews. Центр цифрового образования детей «IT-куб» начал работу в Заречном Пензенской области на базе центра детского технического творчества.

В центре детского технического творчества Заречного открыт «IT-куб»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Назначение нового образовательного пространства — выявить, поддержать и развить у детей их способности и таланты в IT-сфере, познакомить с передовыми компьютерными технологиями и профессиями в этой отрасли», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В нем отмечается, что зареченский «IT-куб» стал пятым в Пензенской области.

«Как и все остальные, он открыт в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», — уточняется в тексте.

«Центр оснащен по последнему слову техники: закуплены и поставлены ноутбуки, планшеты, комплекты робототехники, шлемы виртуальной реальности, веб-камеры, 3D-принтер и сканер. В ЦДТТ на программы «IT-куба» зачислено около 250 детей», — сказано в сообщении.

В нем поясняется, что школьники будут изучать языки программирования, осваивать основы системного администрирования, обучаться разработке мобильных приложений и технологий виртуальной и дополненной реальности, а также заниматься робототехникой.

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