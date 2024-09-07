В Пензе на базе школы №75/62 открыт детский технопарк «Кванториум» Образование

Пенза, 7 сентября 2024. PenzaNews. Детский технопарк «Кванториум» открыт в стенах школы №75/62 имени Героя Советского Союза А.И. Мереняшева в Пензе в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Он занимает четыре помещения, где для учащихся этой и близлежащих школ будут проводиться занятия по физике, химии, биологии и робототехнике.

Как отметил начальник управления образовательной политики общего образования Минобразования Пензенской области Алексей Кирсанов, в настоящее время стоит задача по повышению качества естественнонаучных знаний и компетенций инженерно-технологического направления.

«Любое естественнонаучное образование невозможно без практической части, без опытно-экспериментальной работы. И вот как раз для решения этой задачи на базе школ создаются центры дополнительного образования «Кванториум», которые оснащаются современными техническими средствами: реактивами, лабораторным оборудованием, в том числе цифровыми лабораториями, компьютерной техникой, робототехническими наборами. Использование этих центров позволяет повысить качество как в рамках основной программы преподавания (физики, химии, биологии, робототехники), так и в рамках дополнительного образования. В Пензенской области открыто уже шесть «Кванториумов», — цитирует Алексея Кирсанова пресс-служба министерства образования региона.