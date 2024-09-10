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В школах Пензенской области с начала сентября открыто 72 «Точки роста»

14:16 | 10.09.2024 | Образование

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Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. 72 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» открыто на базе общеобразовательных школ в сельской местности и малых городах Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» с начала сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В школах Пензенской области с начала сентября открыто 72 «Точки роста». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что на эти цели из федерального и регионального бюджетов направлено 159 млн. рублей.

«В общеобразовательные организации поставлено современное оборудование: цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, ноутбуки, многофункциональные устройства, микроскопы, образовательные наборы для конструирования промышленных робототехнических систем, образовательные наборы программируемых робототехнических платформ, наборы для лабораторных работ и ученических опытов и так далее», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что всего на территории 27 муниципальных районов Пензенской области функционирует 171 «Точка роста».

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