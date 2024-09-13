Победителем регионального этапа конкурса «Лучшие няни России» стала Марина Кузнецова Образование

Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Помощник воспитателя детского сада «Лукоморье» села Засечного Пензенской области Марина Кузнецова стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Победитель регионального этапа будет представлять область на всероссийском этапе конкурса», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что второе место заняла помощник воспитателя детсада «Сурская сказка» села Засечного Елена Митрофанова, а третье — младший воспитатель детского сада «Солнышко» Башмаковского района Светлана Сытник.

«В Пензенской области конкурс проводился впервые. В нем приняли участие 18 младших воспитателей и помощников воспитателей дошкольных образовательных организаций», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что на отборочном этапе участницы проходили тестирование, демонстрировали умение оказывать первую помощь и решали различные педагогические задачи.

«В финал вышли 10 участниц. В нем они состязались в испытаниях «Визитная карточка» и «Расскажи мне сказку», — говорится в тексте.