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Победителем регионального этапа конкурса «Лучшие няни России» стала Марина Кузнецова

13:30 | 13.09.2024 | Образование

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Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Помощник воспитателя детского сада «Лукоморье» села Засечного Пензенской области Марина Кузнецова стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Победителем регионального этапа конкурса «Лучшие няни России» стала Марина Кузнецова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Победитель регионального этапа будет представлять область на всероссийском этапе конкурса», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что второе место заняла помощник воспитателя детсада «Сурская сказка» села Засечного Елена Митрофанова, а третье — младший воспитатель детского сада «Солнышко» Башмаковского района Светлана Сытник.

«В Пензенской области конкурс проводился впервые. В нем приняли участие 18 младших воспитателей и помощников воспитателей дошкольных образовательных организаций», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что на отборочном этапе участницы проходили тестирование, демонстрировали умение оказывать первую помощь и решали различные педагогические задачи.

«В финал вышли 10 участниц. В нем они состязались в испытаниях «Визитная карточка» и «Расскажи мне сказку», — говорится в тексте.

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