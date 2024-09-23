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Студент пензенского IT-колледжа Дмитрий Косауров стал бронзовым призером чемпионата высоких технологий

09:21 | 23.09.2024 | Образование

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Пенза, 23 сентября 2024. PenzaNews. Студент пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Дмитрий Косауров стал бронзовым призером второго чемпионата высоких технологий в компетенции «Монтаж и обслуживание промышленных роботов».

Студент пензенского IT-колледжа Дмитрий Косауров стал бронзовым призером чемпионата высоких технологий

Фото: T.me/omelnichenko

«Отличная новость пришла из Великого Новгорода. Студент пензенского IT-колледжа Дмитрий Косауров стал призером второго в нашей стране чемпионата высоких технологий. Третьекурсник специальности «Технология металлообрабатывающего производства» завоевал бронзовую медаль в компетенции «Монтаж и обслуживание промышленных роботов». Его наставником стала педагог IT-колледжа Анна Сергеевна Рамзайцева», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 22 сентября.

Он напомнил, что чемпионат призван выявить талантливую и одаренную молодежь, которая уже в ближайшем будущем поможет вывести на новый уровень высокотехнологичное производство, цифровую экономику и ускорить импортозамещение.

Глава региона поздравил пензенскую делегацию с достойным результатом и отдельно поблагодарил педагога за профессионализм и отличную подготовку студента.

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