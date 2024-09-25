Презентация нового культурного дневника школьника Пензенской области пройдет 19 октября Образование

Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. Презентация нового культурного дневника школьника Пензенской области пройдет в Институте регионального развития 19 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Дневник представляет собой вариант рабочей тетради-альбома для школьников 2–10 классов общеобразовательных организаций региона», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в пятом издании, которое вышло в свет в Год семьи, большое внимание уделено семейным ценностям.

«В культурный дневник включены фотографии семей, которые занимают активную жизненную позицию и прославляют нашу область на всероссийских и областных форумах, акциях, фестивалях, участвуют в жизни страны и региона», — отмечается в сообщении.