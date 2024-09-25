В Заречном на базе школы №221 открыт инженерный класс Образование

Заречный, 25 сентября 2024. PenzaNews. Инженерный класс открыт в школе №221 города Заречного Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Это событие стало возможным благодаря совместным усилиям корпоративной академии «Росатома» и ПО «Старт» в рамках программы «Люди и города», которая направлена на профориентацию школьников», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что участниками проекта стали семиклассники, проявляющие интерес к точным наукам.

«Программа инженерного класса выходит за рамки обычных учебных занятий и предусматривает активную внеурочную работу. Вместе с учителями и сотрудниками ПО «Старт» семиклассники смогут погрузиться в мир инженерных профессий, участвуя в интенсивах, конкурсах, профпробах и мастер-классах», — поясняется в сообщении.