В пензенском IT-колледже открыта лаборатория производственного объединения «Старт»
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Пенза, 28 сентября 2024. PenzaNews. Лаборатория производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко открыта в пензенском колледже информационных и промышленных технологий.
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«Предприятие сделало в помещении капитальный ремонт, закупило новую мебель, обновило оборудование и программное обеспечение», — говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.
В нем добавляется, что в лаборатории технологии машиностроения будут проводиться занятия и мастер-классы, направленные на подготовку востребованных кадров.
Как отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и промышленности региона Алмаз Хакимов, это четвертый корпоративный класс в IT-колледже.
«До конца года будет оснащено еще как минимум три», — сказал глава ведомства, слова которого приводятся в пресс-релизе.