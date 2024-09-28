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В пензенском IT-колледже открыта лаборатория производственного объединения «Старт»

10:05 | 28.09.2024 | Образование

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Пенза, 28 сентября 2024. PenzaNews. Лаборатория производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко открыта в пензенском колледже информационных и промышленных технологий.

В пензенском IT-колледже открыта лаборатория производственного объединения «Старт»

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«Предприятие сделало в помещении капитальный ремонт, закупило новую мебель, обновило оборудование и программное обеспечение», — говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

В нем добавляется, что в лаборатории технологии машиностроения будут проводиться занятия и мастер-классы, направленные на подготовку востребованных кадров.

Как отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и промышленности региона Алмаз Хакимов, это четвертый корпоративный класс в IT-колледже.

«До конца года будет оснащено еще как минимум три», — сказал глава ведомства, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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