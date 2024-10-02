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В Пензе на заводе «Электроприбор» открыт учебно-производственный центр

18:00 | 02.10.2024 | Образование

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Пенза, 2 октября 2024. PenzaNews. Учебно-производственный центр, ориентированный на обучение школьников профессиям токаря и фрезеровщика, открыт на базе производственного объединения «Электроприбор» в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона.

В Пензе на заводе «Электроприбор» открыт учебно-производственный центр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В торжественном мероприятии по случаю открытия центра приняли участие первый заместитель министра экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин, депутат Законодательного собрания региона Александр Акимов, директор центра технологического обучения Пензы Жанна Байрамова и учащиеся 8-9 классов школы №50.

Предполагается, что на базе центра также будут реализовываться программы повышения квалификации опытных сотрудников завода и присвоения разрядов начинающим специалистам, принятым на предприятие учениками.

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