В Пензе обновлена галерея педагогической славы Образование

Пенза, 4 октября 2024. PenzaNews. Галерея педагогической славы, состоящая из семи двусторонних стендов с фотографиями работников сферы образования, отличившихся за последний год, обновлена в Учительском сквере, расположенном неподалеку от пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось в преддверии День учителя.

Свидетельства о занесении в галерею получили 14 человек — победители различных профессиональных конкурсов, в том числе «Учитель года Пензенской области», «Лучший воспитатель образовательной организации», «Мастер года», а также обладатели почетных званий, наград и премий лучшим учителям.

Это педагоги из Пензы — учитель русского языка и литературы классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского Ирина Полякова и учитель начальных классов Елена Гусева, учитель английского языка средней школы №28 имени В.О. Ключевского Галия Гафарова, учитель физики средней школы №9 имени Кирилла и Мефодия Тамара Петряева, учитель биологии школы №76 Елена Суханова, преподаватель IT-колледжа Дмитрий Ручкин и Светлана Кудинова; из Кузнецка — воспитатель детского сада №27 Анна Казакова и учитель истории лицея №21 Юлия Кондратьева; из Заречного — учитель истории средней школы №221 Илья Мурылев и учитель английского языка лицея №230 Елена Апенкина; а также учитель математики школы №1 рабочего поселка Лунино Елена Наталина, директор средней школы села Верхняя Елюзань Марьям Тачукова и учитель русского языка и литературы многопрофильного лицея села Малая Сердоба Светлана Горячева.