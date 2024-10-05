Олег Мельниченко поздравил педагогов с Днем учителя Образование

Пенза, 5 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил педагогов с Днем учителя.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с Днем учителя! Судьбы подрастающих поколений, будущее России и Пензенской области во многом зависят от качества образования, профессионализма и активной гражданской позиции педагогов. Приоритетная задача государства — создать достойные условия для полноценного обучения детей и плодотворной работы их наставников», — отметил глава региона.

Он добавил, что в Пензенской области действует 658 образовательных организаций, ведется строительство новых школ, осуществляется реконструкция имеющихся, создаются учреждения допобразования.

«Под руководством опытных наставников юные таланты становятся победителями и призерами предметных олимпиад и конкурсов, успешно занимаются проектной деятельностью и поступают в ведущие университеты страны. Замечательно, что в Пензенской области трудятся прекрасные учителя, которые в своей работе умело сочетают верность традициям и стремление к дальнейшему развитию, внедряют в процесс обучения инновационные разработки. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.