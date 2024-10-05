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Денис Соболев поздравил педагогов с Днем учителя

10:19 | 05.10.2024 | Образование

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Пенза, 5 октября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил педагогов с Днем учителя.

Денис Соболев поздравил педагогов с Днем учителя

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Вы воспитываете наших детей. Взяв за руку, ведете их в страну знаний и открываете им новые горизонты. Вы учите своих учеников не только основам грамматики и арифметики, но и любви к родной Отчизне, прививая им чувство гордости за свою малую родину и страну. Вы учите детей мыслить и высказывать свое мнение, учите их труду и самостоятельности, воспитываете у них интерес к искусству, формируете художественный вкус и общую культуру», — отметил он.

Денис Соболев подчеркнул, что в пензенских школах трудятся профессионалы своего дела, о чем свидетельствуют победы педагогов во всероссийских конкурсах.

«И я уверен, что опыт, терпение и мудрость наших учителей позволят им и впредь с успехом решать задачи, стоящие перед российским образованием», — добавил спикер гордумы.

Он выразил признательность всем педагогам Пензы за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения, воспитание и обучение юных жителей.

«Низкий поклон за ваш нелегкий, но столь нужный каждому из нас труд! От всей души желаю каждому из вас счастья, здоровья, вдохновения, талантливых, усидчивых, целеустремленных и благодарных учеников, удачи во всех делах и всегда мирного неба над головой!» — цитирует Дениса Соболева пресс-служба гордумы.

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