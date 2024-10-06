В Пензенской области досрочно назначена страховая пенсия более 13 тыс. педагогических работников Образование

Пенза, 6 октября 2024. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области назначило страховую пенсию досрочно более 13 тыс. педагогических работников. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

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«Страховая пенсия досрочно назначается не по достижении пенсионного возраста, а через определенное время после приобретения необходимого специального стажа. Условия для получения права на выход на пенсию досрочно — это 25 лет педагогической работы и необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2024 году — 28,2, с 2025 года — 30). В льготный стаж работников образования входят ежегодный отпуск, больничные листы и период прохождения курсов повышения квалификации», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пенсия педагогам назначается независимо от возраста, но срок ее назначения определяется датой выработки стажа с учетом переходного периода повышения пенсионного возраста.

«В 2024 году пенсия оформляется тем, кто выработал 25 лет педагогического стажа в 2021 году, в 2026 году — тем, кто выработал стаж в 2022 году. Далее при выработанном стаже с 2023 года выход на пенсию откладывается на 5 лет. При этом после выработки специального стажа гражданин может сменить сферу деятельности, а право на выход на пенсию досрочно сохраняется», — поясняется в сообщении.

В тексте указано, что педагогическим работникам рекомендуется заблаговременно проверять свои сформированные пенсионные права, чтобы все периоды деятельности были отражены в полном объеме.

«Получить выписку о состоянии лицевого счета можно на портале госуслуг, а также лично в клиентской службе отделения СФР по Пензенской области и в МФЦ», — уточняется в нем.