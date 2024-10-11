Каменский техникум и «Студенецкий мукомольный завод» открыли учебно-производственную площадку по направлению «Мастер сельхозпроизводства» Образование

Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства и ОАО «Студенецкий мукомольный завод» открыли учебно-производственную площадку по направлению «Мастер сельскохозяйственного производства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В состав комплекса входят учебный класс «Правила дорожного движения» и учебно-производственная площадка «Трактородром», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в церемонии открытия приняли участие директор каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства Вячеслав Гришаков, генеральный директор ОАО «Студенецкий мукомольный завод» Александр Ужов и другие официальные лица.

«Гостям была предоставлена возможность сдать теоретический экзамен по самоходным машинам категории «С», посетить выставку сельскохозяйственной техники. Студенты техникума продемонстрировали навыки выполнения учебных упражнений на тракторе», — добавляется в сообщении.