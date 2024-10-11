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Пензенская область присоединилась к пилотному проекту по открытию агротехнологических классов

15:13 | 11.10.2024 | Образование

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Пенза, 11 октября 2024. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к реализуемому под эгидой Минсельхоза России пилотному проекту по запуску агротехнологических классов, который подразумевает сотрудничество между школой, высшим учебным заведением и компанией-партнером. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область присоединилась к пилотному проекту по открытию агротехнологических классов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На проходящей в Москве агропромышленной выставке «Золотая осень – 2024» подписано соглашение о создании под эгидой министерства сельского хозяйства РФ агротехнологических классов на базе школы №1 Нижнего Ломова. Пилотный проект, которым в нашем регионе будут заниматься преподаватели Пензенского государственного аграрного университета и специалисты ГК «Дамате», реализуется по поручению президента России», — написал он в своем Telegram-канале в пятницу, 11 октября.

По словам Олега Мельниченко, занятия уже стартовали.

«Ученики 7 класса будут углубленно изучать биологию, химию, физику и информатику в форматах лекций, мастер-классов и тренингов, участвовать в производственных экскурсиях по предприятиям ГК «Дамате». В обучении 10-классников тоже будет особый упор на изучение профильных предметов и практические занятия», — пояснил глава региона.

Олег Мельниченко уточнил, что цель проекта — к 2030 году открыть в сельских школах страны 18 тыс. агроклассов для обеспечения кадрами сельскохозяйственных предприятий.

«Важность этой работы подчеркнул на пленарном заседании выставки «Золотая осень – 2024» председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. Уверен, что Пензенская область внесет свой вклад в эту работу, выполнив поставленные задачи», — подчеркнул губернатор.

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