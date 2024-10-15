Прокуратура начала проверку в связи с информацией о ненадлежащем состоянии филиала детсада в Большом Вьясе Образование

Пенза, 15 октября 2024. PenzaNews. Прокуратура Лунинского района Пензенской области начала проверку в связи с публикациями в СМИ о ненадлежащем техническом состоянии филиала детского сада №5 рабочего поселка Лунино в селе Большой Вьяс.

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«По появившейся в сети интернет информации в детском учреждении отсутствовало отопление, нарушались другие требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Наполняемость филиала этого детского дошкольного учреждения, построенного в 1965 году, в настоящее время составляет девять детей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что, в соответствии с приказом отдела образования администрации Лунинского района от 11 октября 2024 года, деятельность филиала детсада в Большом Вьясе временно приостановлена.

«С участием представителей сельской администрации, отдела образования администрации района и прокуратуры района 12 октября [...] проведен сход граждан, на котором обсуждены вопросы перевода детей в другое дошкольное учреждение», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка полноте и своевременности мер по подготовке детского дошкольного учреждения к приему воспитанников и отопительному сезону, а также законности действий органов местного самоуправления по приостановлению его деятельности.