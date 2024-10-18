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Олег Мельниченко призвал повысить качество обучения русскому языку в школах Пензенской области

17:17 | 18.10.2024 | Образование

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Пенза, 18 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал повысить качество обучения русскому языку в школах региона.

Олег Мельниченко призвал повысить качество обучения русскому языку в школах Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Данная тема была затронута на состоявшемся в пятницу, 18 октября, заседании областного правительства при обсуждении итогов государственной итоговой аттестации в 2024 году.

Как сообщил и.о. министра образования Пензенской области Алексей Фомин, в регионе зафиксировано 53 стобалльных результата.

«Особо необходимо отметить результаты этого года по русскому языку. Впервые сразу 15 выпускников набрали на экзамене 100 баллов, 21,5% участников получили высокобалльный результат, более 99% участников показали уровень выше минимального балла для получения школьного аттестата», — сказал он.

В свою очередь Олег Мельниченко обратил внимание на снижение среднего балла по итогам ЕГЭ по русскому языку.

«Отлично, что снижается число ребят, не преодолевших минимальный барьер, но обратите внимание, что и средний тестовый балл по сравнению с прошлым годом снизился тоже. Нужно повышать уровень подготовки наших школьников по этому предмету. Русский язык — это обязательная дисциплина», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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