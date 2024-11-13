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В Заречном младшие школьники до конца года будут получать бесплатное горячее питание дважды в день

11:22 | 13.11.2024 | Образование

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Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Ученики начальных классов города Заречного Пензенской области с 18 ноября и до конца текущего года будут бесплатно питаться в школьных столовых два раза в день вместо одного. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО в среду, 13 ноября.

В Заречном младшие школьники до конца года будут получать бесплатное горячее питание дважды в день. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что это стало возможным из-за экономии денежных средств, выделенных из федерального бюджета на организацию питания младших школьников.

«В дни, когда дети пропускают занятия в школе из-за болезни или по другим причинам, они не питаются. Отсюда складывается экономия средств. На эти деньги с 18 ноября будут организованы бесплатные обеды для учеников с первого по четвертый классы. Все ученики младших классов в Заречном будут получать завтраки и обеды до конца 2024 года», — сказано в тексте.

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